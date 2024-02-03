Пожежі та блекаут: влада повідомила наслідки нічного удару по Дніпропетровщині 

Вночі росіяни атакували Криворіжжя ударними безпілотниками. Минулося без жертв та постраждалих, однак є влучання.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"П'ять "Шахедів" знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі - майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання. Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач", - написав він.

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами.Ворог випустив 14 БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

Мобільними вогневими групами знищено дев′ять ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Ворог також вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ.

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