Пожежі та руйнування: надзвичайники показали наслідки обстрілів у містах Луганської області (фото)

Пожежі та руйнування: надзвичайники показали наслідки обстрілів у містах Луганської області (фото)

Рятувальники підвозять воду мирним людям та допомагають їм евакуйовуватися.

Внаслідок обстрілів з боку російських військ у Сєвєродонецьку Луганської області горіли десятки квартир, будівля вищого професійного училища, постраждало двоє громадян.

Про це повідомили в ДСНС України.

З самого ранку окупанти стріляли по людях, які переховуються у святинях Христо-Різдвяного кафедрального собору у Сєвєродонецьку.

У Рубіжному внаслідок обстрілу загорілися гаражі, приватні будинки, перебито газопровід. Окрім того, двоє мирних жителів зазнали поранень.

Внаслідок обстрілів житлових районів Попасної палали житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.

Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківське. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

У місті Лисичанськ гуманітарна катастрофа. Рятувальники області продовжують допомагати цивільним і 13 березня підвозили воду людям, які через постійні обстріли вже другий тиждень сидять в укриттях і не можуть вийти. Окрім того, рятувальники допомогли 24 жителям міста Кремінна евакуюватися до поїзда до Донецької області.

Загалом протягом 13 березня евакуйовано 540 людей, які потягом прямують у безпечні міста.

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник... Опубліковано ДСНС України Неділя, 13 березня 2022 р.

Нагадаємо, протягом 12 березня в Луганській області російські окупаційні війська 49 разів відкривали вогонь. У результаті обстрілів є загиблі та поранені, серед поранених троє дітей.

ТСН.ua