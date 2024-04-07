Пожежі та руйнування: російська армія вгатила по Одещині балістикою

Російські загарбники пізно ввечері 6 квітня знову вдарили балістикою по Одещині. Ворог випустив ракету, ймовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма.

"Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників та ракети.

За даними Генштабу, ППО збила всі ворожі цілі.

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