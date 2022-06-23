Пожежу гасили декілька днів: стало відомо про екологічні наслідки знищення "Барабашова" у Харкові

Пожежу гасили декілька днів: стало відомо про екологічні наслідки знищення "Барабашова" у Харкові

Масштабна пожежа на величезного торговельному майданчику "Барабашово" виникла у березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами території Харкова.

У результаті атаки РФ вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 тис 440 куб. м. Загальна сума збитків довкіллю внаслідок знищення окупантами ринку "Барабашово" сягає мільярдів гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Зазначається, що під час горіння відбулось забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами речовин, яі забруднюють довкілля, та засмічення відходами пластику, металу, скла, тканини та деревини земельної ділянки загальною площею 32 тис 388 кв. м (об’єм понад 100 куб. м).

Загалом же пожежники та комунальні служби боролись з вогнем декілька днів. А загальна сума збитків довкіллю у результаті знищення окупантами ринку "Барабашово" сягає на 2 млрд грн.

Нагадаємо, Росія обстріляла житлові райони Харкова і "Барабашово" на початку березня 2022 року.

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