Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідовано: ДСНС оприлюднила відео

Пожежу гасили 6 годин.

Пожежу, яка виникла на нафтобазі у Василькові внаслідок ракетного удару окупантів, ліквідовано.

Про це повідомила ДСНС.

"О 13:20 ліквідовано пожежу резервуарів із паливно-мастильними матеріалами у м. Васильків. Пожежа сталася сьогодні о 7:27 внаслідок ворожого ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Це вже другий випадок у Василькові. Перший був в ніч проти 27 лютого - тоді поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано. За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становлять 810 млрд грн. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Мінприроди та Державної екоінспекції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.