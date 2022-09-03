Пожежу від російських обстрілів на Сумщині вітер перекинув на територію Росії

Внаслідок обстрілів окупантів у Краснопільській громаді загорівся ліс, але через вітряну погоду пожежа завдала клопотів самим росіянам.

Упродовж п’ятниці, 2 вересня, російські війська тричі обстрілювали Краснопільську громаду у Сумській області. Після одного з обстрілів загорівся ліс, але вітер перекинув полум’я на територію країни-агресора.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "нулі" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, завдавши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - зазначив він.

На території України вигоріло близько гектара лісу і поля.

"Наразі на нашій території пожежі немає", - наголосив голова Живицький.

Голова ОВА також уточнив, що упродовж дня окупанти випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли п`ять громад Сумщини, було зафіксовано понад 100 "прильотів".

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