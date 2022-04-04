Пожвавлення евакуації з лугансько-донецького напрямку: "Укрзалізниця" надасть необхідну кількість рейсів

Евакуаційні потяги відправляються за графіком.
Ще понад 800 пасажирів з Рубіжного, Лисичанська та Сєвєродонецька доставлено краматорським поїздом №142 до Львова сьогодні зранку. З ними вже працюють волонтери, пропонуючи їжу та варіанти тимчасового притулку, передає пресслужба "УЗ".
"Укрзалізниця" відзначає пожвавлення евакуації з лугансько-донецького напрямку і підтверджує готовність надати необхідну кількість рейсів та вагонів.
На сьогодні евакуаційні потяги відправляються за наступним графіком:
- 09:27 – №45/46 Краматорськ - Ужгород (відправився за графіком);
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 15:30 – №138 Краматорськ - Хмельницький
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;
- 17:45 – №092 Краматорськ - Одеса.
Також відновлюється продаж квитків на 10 днів уперед для понад 40 основних рейсів країною.
АТ "Укрзалізниця" призначила новий поїзд №21/22 сполученням Харків - Трускавець. Він курсуватиме через день вже від 2 квітня.
Про це інформує пресслужба "УЗ".
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