Трамп несподівано почав жорстко критикувати Путіна: CNN розкрив деталі

CNN наголошує, що останні коментарі Трампа є одними з найкритичніших, які він зробив на адресу Путіна.

Під час інавгураційної промови президент США Дональд Трамп не згадав про Україну. Але за декілька днів він виклав свою позицію щодо війни, і вона виявилася більш жорсткою щодо Кремля, ніж можна було очікувати.

Про це пише CNN. У статті проаналізована заява Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін повинен укласти угоду, адже він "руйнує Росію", не йдучи на цей крок.

Зазначається, що Трамп був безпрецедентно різким, зосередившись на економічних збитках, завданих Росії війною.

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"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію в Росії", – сказав президент США.

Американський лідер також натякнув на приголомшливі втрати Москви у повномасштабній війні проти України.

"Він не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", – додав Трамп, говорячи про Путіна.

CNN наголошує, що ці коментарі є одними з найкритичніших, які Трамп зробив на адресу правителя Кремля. Його акцент на економічній складовій та толерантності Кремля до жахливих показників втрат свідчать про те, що "Білий дім усвідомлює, що Росія може перебувати під певним тиском часу, і має намір використати це в своїх інтересах".

"Раніше, під час своєї кампанії за Білий дім, і Трамп, і віце-президент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої участі США в боротьбі в Україні, часто припускаючи, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, незважаючи на втрату своїх територій. Заява президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, свідчить про те, що Трамп вважає, що його міжособистісне "мистецтво домовлятися" може прокласти дипломатичний шлях", – йдеться у статті.

Обнадійливим для Києва є й те, що заява Трампа щодо допомоги Україні була зосереджена на необхідності збільшення витрат європейських членів НАТО, а не на припиненні підтримки з боку США. Трамп розпочав свою розмову з журналістами з критики членів НАТО в Європі, заявивши, що вони повинні виділяти на оборону 5% свого ВВП – майже вдвічі більше, ніж зараз витрачають багато з них.

Трамп акцентував, що Сполучені Штати фінансують допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа.

"Це смішно. Тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан", – сказав президент США.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв Путіну велику послугу, якщо він зупинить війну. Водночас Трамп зазначив, якщо угоду не буде укладено найближчим часом, "у нього не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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