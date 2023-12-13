Позиції переходять із рук у руки: український військовий - про ситуацію навколо Бахмута

Окупанти прямують до Часова Яра, щоб створити загрозу щодо утримання Кліщіївки, Андріївки.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Попри погодні умови, окупанти постійно намагається контратакувати позиції ЗСУ.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі Еспресо.

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За його словами, середня кількість бойових зіткнень на цьому напрямку щоденно коливається від 10 до 20.

"Ворог спрямовує значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши 98-му та 106-ту десантні бригади, за підтримки мотострілецької бригади. На південному фланзі противник долучив купу різних підрозділів, намагаючись нас атакувати в районі Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують ФАБи. Тривають важкі бої, позиції переходять із рук у руки", - розповів Калашніков.

Він зауважив, що між населеними пунктами Богданівка й Хромове противник намагається прорвати оборонні рубежі Сил оборони.

"Противник прямує до Часова Яра й намагається вийти до південного флангу ЗСУ, щоб створити загрозу щодо утримання Кліщіївки, Андріївки", - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував уповільнення контрнаступу ЗСУ.

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