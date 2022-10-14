Позиції поблизу Кремінної залишили 27 росіян: склали зброю і відмовилися виконувати накази

Позиції російської армії поблизу Кремінної Луганської області покинули 27 солдатів ворожого війська. Сталося це протягом 11-12 жовтня.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, військовослужбовці склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування. Йдеться про передові підрозділи 488-го мотострілецького полку - це військова часина 12721, міста Клинці Брянської області, 144-ї мотострілецької дивізії РФ. Саме ці солдати намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної, наголосив Гайдай.

"Щоправда після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а п'ятеро повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в армії РФ

Ворожа армія може загальмувати свої наступальні операції на деяких фронтах. Зокрема, на Донеччині. Пов'язане це із погіршенням морального стану, дисципліни та боєздатності окупаційних військ у зонах бойових дій. Крім того, тривають розбіжності між російськими військовими угрупованнями.

Битанська розвідка інформує, що від липня росіяни захопили лише два села. Частини 2-го армійського корпусу та бойовики "ЛНР", ймовірно, зайшли до населених пунктів Дослідне та Івангород, що на південь від Бахмута.

Тим часом в РФ зростає невдоволення військовим командуванням. Пов'язане це з повідомленнями про загибель на війні перших мобілізованих. І хоч поки Москва заявляє про втрати лише п'ятьох осіб, блогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізованих.

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