Позиції України на перемовинах з Росією залежатимуть від успіхів на фронті - Подоляк

Позиції України на перемовинах з Росією залежатимуть від успіхів на фронті - Подоляк

За словами Подоляка, той, хто здобуде перевагу на полі бой, той матиме краще позицію у перемовинах.

Ситуація на фронті визначатиме подальші результати перемовин з російською федерацією щодо припинення війни.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента та член української переговорної групи Михайло Подоляк, повідомляє пресслужба голови держави.

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"Чи ми, чи вони мають здобути вагому перевагу на полі бою. Тільки після цього наші позиції в переговорній групі будуть суттєво посилені і, звичайно, ми отримаємо те, що потрібно Україні. Переговорна група точно не буде працювати всупереч тому, що відбуватиметься на полях битви. І точно не проти того, як бачить всю ситуацію президент Зеленський, а він бачить її набагато рельєфніше, – сказав радник керівника ОП.

Як зазначив Михайло Подоляк, найближчими тижнями варто чекати, як розгортатиметься ситуація на сході України.

"І якщо в нас вийде вкотре довести там, що російська армія – це рудимент, безкорисний інститут, тоді ми отримаємо чудову можливість довести, що Росія як держава має припинити диктувати якісь умови у світі", – наголосив радник керівника Офісу Президента.

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