Позиційна війна в Україні вже йде повним ходом: експерт пояснив, що на це вказує

Стратегічні активні дії не відбуваються щонайменше від минулого року. Тому можна говорити, що позиційна війна, яку розв’язала Росія проти України, вже є.

Про це в єдиному телемарафоні розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Можна говорити про те, що ця позиційна війна вже є. Тому що ми бачимо, таких стратегичних активних дій не відбувається, мабуть, з минулого року... де противник там пройшов перед Бахмутом, а далі вже залишилося у нас плюс-мінус по 10 кілометрів. Це не є особливим просуванням... Часто можна чути серед військових фразу "та це вже АТО почалося", - зазначив Роман Костенко.

Також він підкреслив, що бойові дії, які зараз ідуть - це війна економік і війна рекрутів, яка дасть перелам у позиційний або стрімкий бік.

"Взагалі з військово-політичної точки зору ми перейшли у фазу війни... це війна економік і війна рекрутів. І вона за собою часто веде або позиційну війну, або якусь стрімку війну. І це все залежить від того, в кого на якому рівні розвинена економіка, є ресурси і є союзники", - наголосив Роман Костенко.

Нагадаємо, що війна Росії проти України переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

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