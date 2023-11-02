Позиційна війна в Україні вже йде повним ходом: експерт пояснив, що на це вказує

На те, що позиційна війна вже йде, вказує зниження стратегічних активних дій.
Стратегічні активні дії не відбуваються щонайменше від минулого року. Тому можна говорити, що позиційна війна, яку розв’язала Росія проти України, вже є.
Про це в єдиному телемарафоні розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"Можна говорити про те, що ця позиційна війна вже є. Тому що ми бачимо, таких стратегичних активних дій не відбувається, мабуть, з минулого року... де противник там пройшов перед Бахмутом, а далі вже залишилося у нас плюс-мінус по 10 кілометрів. Це не є особливим просуванням... Часто можна чути серед військових фразу "та це вже АТО почалося", - зазначив Роман Костенко.
Також він підкреслив, що бойові дії, які зараз ідуть - це війна економік і війна рекрутів, яка дасть перелам у позиційний або стрімкий бік.
"Взагалі з військово-політичної точки зору ми перейшли у фазу війни... це війна економік і війна рекрутів. І вона за собою часто веде або позиційну війну, або якусь стрімку війну. І це все залежить від того, в кого на якому рівні розвинена економіка, є ресурси і є союзники", - наголосив Роман Костенко.
Нагадаємо, що війна Росії проти України переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.
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