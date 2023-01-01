"Позитивні новини є": Гуменюк про роботи українських військових на півдні

Військові на півдні України мають просування у роботі і вже досягли певних результатів. Проте результати поки ще не можна озвучувати.

Про це 1 січня розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Наша робота має певні результати, які ми просто зараз ще не можемо озвучити. Але можу сказати, що позитивні новини є і це говорить про те, що наша робота просувається. Але для того, щоб вона була абсолютно результативною, треба трошки почекати і тоді про неї дізнаються всі", - зазначила вона..

Також, за її словами, російська армія зазнає втрат – це очевидно і помітно з його передислокації.

"Те, що будуть відпрацьовані напрямки, це абсолютно точно і вони продовжують бути в розробці. І найближчим часом це буде не лише озвучено, а й очевидно. Сподіватися на "жест доброї волі" не варто, ми працюємо потужно, для того, щоб всі "жести" їм вказували правильний напрямок", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти маневрують на лівобережжі Херсонської області і відчувають суттєву відповідь українських захисників на ворожі обстріли.

Обстріли Херсона

Під ворожим вогнем 31 грудня та у ніч проти 1 січня були 11 областей.

Новорічної ночі окупанти обстріляли Херсон – частина міста та сусідні населені пункти знеструмлені. Внаслідок обстрілу обласної дитячої лікарні – є жертви.

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