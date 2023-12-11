Позитивні заяви влади про війну створюють розкол між ОП, військовими і суспільством – FT

Розбіжності стали очевидними коли Залужний заявив виданню The Economist, що війна зайшла в "глухий кут".

Стратегія влади України щодо висвітлення ситуації на війні створює розкол між Офісом президента, військовими і суспільством.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Як пише видання, йдеться про заяви влади, у тому числі через відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"За словами трьох осіб, знайомих з комунікаційною стратегією, меседж завжди полягає в тому, що "ми рухаємося вперед", з метою підтримання оптимізму в країні та за кордоном", - йдеться у статті.

"Ця політика застосовується на всіх державних рівнях, від міністерств і місцевих адміністрацій до військового командування, і включає сувору цензуру щодо поганих новин, таких як кількість українських жертв або успішні російські удари", - цитує FT трьох осіб, знайомих з комунікаційною стратегією української влади.

"Нам потрібно додати більше реалізму... ", - сказало виданню джерело, пов'язана з президентською стратегією комунікації.

Як зазначає Financial Times, розбіжності стали очевидними коли головнокомандувач Валерій Залужний заявив виданню The Economist, що війна зайшла в "глухий кут".

"Відвертість Залужного здивувала багатьох українців, а деякі західні лідери навіть телефонували до Києва, щоб запитати, що це означає і чи є переговори зараз пріоритетом, за словами чиновника", - пише видання.

Ірина Золотар, радниця і керівниця відділу комунікацій колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, розповіла, що стратегія оптимізму спочатку спрацювала, допомагаючи українцям повірити в себе і свою здатність протистояти вторгненню. Але зараз, за її словами, ця стратегія створила наратив, де "очікування завищені і не відповідають реальному стану справ".

"Майже у кожного українця є родичі чи друзі, які воюють або безпосередньо постраждали від війни. Якщо не буде негативної інформації, це вб'є довіру до влади", - наголосила директорка Українського інституту масової інформації Оксана Романюк.

Financial Times пише, що "військові лідери стверджують, що розрив між офіційними повідомленнями і ситуацією на місцях більше не є переконливим, а отже, не мотивує ні українців, ні західних партнерів країни".

Але Володимир Зеленський бачить оптимістичне повідомлення – як єдиний спосіб заспокоїти тих, хто сумнівається в Україні на Заході, і зміцнити довіру українського бізнесу, життєво важливого джерела податкових надходжень для військових зусиль, пише Financial Times.

"Якщо ми будемо песимістами, ми можемо очікувати, що люди перестануть розвивати свій бізнес в Україні та перестануть платити податки, і у нас не вистачить грошей, щоб продовжувати боротьбу", – сказало джерело видання.

Нагадаємо, у Сенаті розкрили надії Путіна, якщо США не продовжать допомогу Україні.

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