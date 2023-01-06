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Позначені "Z": до Білорусі з РФ перекинули ще щонайменше 50 одиниць військової техніки (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Позначені "Z": до Білорусі з РФ перекинули ще щонайменше 50 одиниць військової техніки (фото)

Фото: Беларускі Гаюн

До Білорусі продовжують перекидати техніку.

До Білорусі із Росії прибув черговий ешелон із російською військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".

Як повідомляє моніторинговий сайт "Беларускі гаюн", в ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.

Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн

Зазначається, що на одній із машин номера із 44-м регіоном РФ - це Західний військовий округ. 

Вчора, 5 січня, ешелон з цією технікою пройшов у напрямку Барановичів через Мінськ та Фаніполь. І за даними "Беларускі гаюн", прибув до Барановичів.

Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн
Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн

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Дата публікації
Перегляди
1005
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