Позиція РФ щодо мирного врегулювання війни в Україні: Лавров озвучив вимоги

Голова МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Росія висунула власні вимоги щодо мирного врегулювання. Їх озвучив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє МЗС РФ.

За словами Лаврова, позиція Росії щодо врегулювання добре відома:

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зняття заборони на переговори;

невступ Києва до НАТО;

“денацифікація” та “демілітаризація” України;

міжнародне визнання російськими Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя;

юридичне закріплення зобов’язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер;

скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів.

“Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, що створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах”, — висловився Лавров.

Раніше Лавров сказав, що Москва погодиться на “безумовне” припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог.