ППО, артилерія і танки: CNN опублікувало перелік озброєнь, наданий Україною на "Рамштайн-6"

Міністри оборони багатьох країн зібралися, щоб обговорити, як продовжувати військову підтримку України під час боротьби з російським вторгненням.

У переліку озброєнь, які Україна хоче отримати від Заходу — реактивні системи залпового вогню, артилерія та системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у додатках, наданих міністрам оборони, які беруть участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, організованій міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі ("Рамштайн-6"), інформує CNN.

В розділі "Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) зазначено, що Україні потрібні "додаткові системи РСЗВ і боєприпаси за стандартом НАТО".

В розділі "Артилерія" зазначено, що Києву потрібно більше буксируваних гаубиць, самохідних гусеничних гаубиць і нестандартних колісних гаубиць, а також велика кількість "додаткових боєприпасів калібру 155 мм, 152 мм і 122 мм".

Третім пріоритетом є "протиповітряна оборона", включаючи ракети для сучасних українських систем протиповітряної оборони середньої дальності С-300 і SA-11.

В переліку також зазначено, що Україні потрібен "перехід на західні системи протиповітряної оборони" та додаткові західні та радянські системи, зокрема американські системи протиповітряної оборони малої дальності SHORAD.

Потреба в системах ППО стала більш гострою, оскільки Росія збільшила використання безпілотників іранського виробництва.

Інші перераховані пріоритети включають радари, берегову оборону, танки і засоби електронної боротьби.

Шоста зустріч у форматі "Рамштайн": що відомо

Шостий "Рамштайн" розпочався у Брюсселі за участю очільників Міністерств оборони та воєначальників із майже 50 країн світу.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що очікує від зустрічі прогресу щодо надання систем ППО, ПРО та інших видів озброєння і боєприпасів.

Генсек НАТО Столтенберг запевнив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників.

Під час зустрічі Німеччина повідомила, що передасть Україні найближчими тижнями САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

А Нідерланди оголосили про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро.