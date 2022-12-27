ППО для України: Зеленський повідомив подробиці переговорів з прем’єркою Італії

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні розглядає питання про ППО для України.

Президент України Володимир Зеленський переговорив прем’єркою Італії.

Про це йшлося у зверненні президента 27 грудня.

Зеленський повідомив, що пані Мелоні повідомила про розгляд питання про ППО для України. Глави держав скоординували подальші кроки.

"Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба", - додав Зеленський.

Він також подякував Італії за вже надану й за нову підтримку.

"Звичайно, обговорили й наші дипломатичні плани на найближчі місяці. А також зимові загрози, які ми, я впевнений, подолаємо разом", - додав президент.

Зазначимо, що 21 грудня понад у 19 країнах світу вимкнули на годину світло на знак солідарності з Україною. Темно було у Колізеї в Римі, Сіднейській опері тощо.

Водночас прем'єрка Італії закликала італійців щодня на годину вимикати електрику.

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