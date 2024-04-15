ППО Ізраїлю та України: в ISW порівняли можливості держав відбивати ворожі удари

Виснаження в України засобів ППО внаслідок затримок військової допомоги в поєднанні з удосконаленням тактики російських атак призвело до зростання ефективності ударної кампанії РФ.

В Інституті вивчення війни порівняли можливості ППО і здатності відбиття ворожих атак Ізраїлю та України. Аналітики вказали, що українська протиповітряна оборона виснажена через затримання військової допомоги від США.

Про це йдеться у звіті ISW.

Успіх Ізраїлю в захисті від масованих ракетних ударів з боку Ірану та атак безпілотників із його території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження її системи ППО створюють для зусиль щодо захисту від регулярних російських ударів ракетами і дронами.

Аналітики вказали, шо Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції запустили близько 170 дронів Shahed-136/131, 30 крилатих і 120 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі в межах пакета ударів, схожому до нещодавніх атак РФ по Україні.

У звіті зазначається, що росіяни експериментували з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій. Зараз війська РФ регулярно влаштовують великі комбіновані удари по цілях в Україні.

Атаки з боку Росії та Ірану – в чому різниця

Схожа велика комбінована атака Ірану була значно менш успішною, ніж нещодавні удари РФ по Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.

Іранським дронам і ракетам довелося перетнути понад 1000 км повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, аби досягти Ізраїлю. Завдяки цьому Ізраїль та його союзники одержали кілька годин, щоб виявити, відстежити, перехопити ракети і безпілотники на підльоті.

Російські війська запускають дрони і ракети з окупованої української території і в безпосередній близькості від неї з території РФ. Це дає українській системі ППО лише частину часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного відбиття масованої іранської атаки.

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Можливості ППО Ізраїлю та України

Крім того, Ізраїль має потужну систему ППО, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони із сусідами держави – Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан. Водночас в України дедалі більше погіршуються можливості ППО у зв’язку з набагато ширшою лінією фронту, а також у зв’язку з наявністю кордонів з Росією та Білоруссю.

Окрім того, Україна зараз не має можливості перехоплювати цілі літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль та союзники в ніч проти 13 квітня. Великі у порівнянні з Ізраїлем розміри України ускладнюють для неї створення щільності ППО, яку має близькосхідна держава, особливо на тлі постійних затримок з наданням безпекової допомоги з боку США.

Виснаження наданих американцями засобів ППО внаслідок затримок військової допомоги Києву в поєднанні з удосконаленням російської ударної тактики призвело до зростання ефективності ударної кампанії РФ в Україні.

Загроза для України без військової допомоги

Аналітики наголосили, що без суттєвої і регулярної допомоги Україні російські удари загрожують обмежити довгострокові можливості Києва вести бойові дії, а також – створити оперативні умови для досягнення росіянами значних переваг на полі бою.

"Україна потребує значної кількості західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники і ракети, щоб створити об'єднану "парасолю" протиповітряної оборони, яка хоча б віддалено буде такою ж ефективною, як та, яку Ізраїль і його союзники успішно застосували 13 квітня", – зазначається у звіті ISW.

Там додали, що ударна російська кампанія проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних атак балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довготривалої шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі. Це підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої системи ППО, здатної підтримувати високий рівень перехоплення.

Нагадаємо, за інформацією видання Financial Times, Київ лобіює відправлення до України систем Patriot із Польщі та Іспанії, а також відправлення систем SAMP/T з Румунії. Але європейські країни відкидають ці заклики. Мовляв, їм потрібно зберегти власні оборонні можливості.

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