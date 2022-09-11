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ППО "мінуснула" ракету окупантів в Уманському районі: уламки впали на будинок

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ППО "мінуснула" ракету окупантів в Уманському районі: уламки впали на будинок

Ілюстрація

Під час повітряної тривоги на Черкащині українські сили збили ракету окупаційних військ.

ППО спрацювала вранці 11 вересня над Уманським районом. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

"Під час ранкової повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", -  написав Табурець.

Він зауважив, що варто радіти успіхам ЗСУ, але не забувати про тривогу і "убезпечуватися, коли нам про це сигналізують військові", тобто йти до укриттів.

Нагадаємо, у Сумській області лунали мінометні вибухи.

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