ППО на Одещині збила російський безпілотник: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

У понеділок, 17 жовтня, під час останньої повітряної тривоги ППО збила російський безпілотник. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

На півдні України росіяни намагаються утримати зайняті позиції: окупанти обстрілюють лінію фронту та тил українських захисників.

Зафіксовано такі обстріли:

Внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" пошкоджені житлові будинки у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Попередньо, без людських втрат.

Зенітними ракетами системи С-300 атаковано Березнегуватську громаду Миколаївщини. Пошкоджено сільськогосподарські підприємства. Людських втрат та постраждалих немає.

Перед світанком Одещину та Миколаївщину атаковано ударними дронами-камікадзе. Силами та засобами протиповітряної оборони 6 дронів збито над Одещиною та 9 - над Миколаївщиною.

Зранку ворог завдав удару ракетою Х-59 "повітря-земля" з літака Су-35 по об’єкту інфраструктури Одещини. Постраждалих немає.

По обіді на Вінниччині ворог понівечив об’єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали.

Українські захисники в ніч проти 17 жовтня виконали 120 вогневих завдань по району зосередження ворога і його техніки на півдні Миколаївського району. Втрати окупантів встановлюються.

Також залишається загроза ракетних ударів та обстрілів дронами.

Обстріли Україні 17 жовтня

Російські окупанти дронами атакували центр Києва. Через це обвалився житловий будинок. На місці трагедії загинуло 4 людей.

Також росіяни ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

Російські терористи ракетами обстріляли Вінницьку область, де очільник ОВА Сергій Борзов повідомив про влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Міністр МВС Денис Монастирський вважає, що Росія планувала 17 жовтня перевершити масштаби своїх обстрілів, які сталися 10 жовтня.

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