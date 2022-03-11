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ППО на території України працює прекрасно: російський окупант розповів, як його збили українські військові

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ППО на території України працює прекрасно: російський окупант розповів, як його збили українські військові

Скріншот

Військовий злочинець робив розвідувальний політ.

Одного з російських окупантів, який здійснював розвідку, українські ППО збили двома ракетами. Після чого пілот катапультувався і вже на землі потрапив у полон.

Про це повідомив майор 43 морського штурмового авіаційного полку РФ Олексій Головенський.

“Під час чергового бойового вильоту на території України здійснював розвідку та нічого не підозрював. Був збитий двома ракетами ППО України, катапультувався та потрапив у полон Збройних сил України. Мене моє керівництво відправило, як наживку, на 100% смерть. І судячи з уражених літаків ВКС Росії, про це не доводилося нікому. ППО на території України працює, працює прекрасно. Навіщо нас посилають, як м'ясо – незрозуміло”, – розповів полонений окупант.

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