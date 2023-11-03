"ППО працювала фактично п'ять годин": Гуменюк повідомила подробиці нічної атаки по Україні

У п'ятницю, 3 листопада, російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у різних містах України, застосовуючи дрони типу "Shahed", які здатні швидко змінювати напрямок руху.

Про деталі нічної атаки повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності працювали системи протиповітряної оборони фактично 5 годин. За географією збиттів можемо говорити про досить розгалужену систему напрямків, куди ворог намагався влучати. В нашій зоні відповідальності за ніч ми відпрацювали і знищили 11 ударних дронів типу "Шахед" - по три на Кіровоградщині і Миколаївщині, два на Одещині, по одному Херсонщина, Дніпропетровщина і Вінниччина. На жаль, відбулося влучання по Одещині по технічній території інфраструктурного об'єкту, але постраждалих немає, руйнування некритичні", - сказала вона.

Зі слів Гуменюк, у ворога починаються агоністичні потуги атакувати глибокі тили, коли немає переваги на фронті.

"Під час масованої дронової атаки ворог застосовував тактичну авіацію і випускав керовані ракети. Ракету типу Х-59, спрямовану в напрямку Кіровоградщини, також було знищено силами протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності відпрацювання по 11 цілях результативно - це високий показник, порівняно з попередніми днями, коли запускалися штучно 2-4", - додала вона.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та одну ракету Х-59. Про всі подробиці ворожої атаки читайте у новині.

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