ППО працювала понад 5 годин: у ЗСУ розповіли деталі про масовий наліт дронів на південь

Вночі окупанти знову атакували українські міста. На півдні напружена робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один з них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного", - йдеться у повідомленні.

Під час нічної атаки постраждала й Одеська область. Так, від падіння уламків є пошкодження спортивного комплексу, зазначила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Гуменюк зауважила, що нічна атака була дуже потужною, адже 26 "Шахедів" мають суттєвий вплив на прифронтові території та їх мешканців.

Результати ППО:

18 на Миколаївщині

4 на Одещині

по 1 на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині

Раніше стало відомо, що росіяни атакували Київ. На підступах до столиці ППО збила всі ворожі безпілотники.

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