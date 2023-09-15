ППО Росії в Криму не може впоратися з атаками ЗСУ — ISW

С-400 "Тріумф" була є однією з найважливіших складових ППО окупантів у Криму.

У російських військ, судячи з усього, проблеми з ППО в тимчасово окупованому Криму.

Про це свідчить удар Сили оборони України по комплексу С-400 "Тріумф", заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

СБУ і ВМС України змогли здійснити операцію, під час якої під Євпаторією було знищено комплекс С-400 "Тріумф" ЗС РФ. Було завдано удару по радару й антенам системи за допомогою БПЛА. Після цього пускові установки було знищено ракетами "Нептун".

Аналітики заявили, що на місці вибуху недалеко від Євпаторії, судячи з геолокаційних даних, ЗС РФ дійсно розміщували батарею С-400.

Експерти вважають, що цей удар свідчить про те, що війська РФ були не готові до перехоплення ракет за допомогою своїх систем ППО.

Нагадаємо, 14 вересня неподалік Євпаторії СБУ та ВМС здійснили успішну спецоперацію, знищивши дорогий комплекс протиповітряної оборони "Тріумф", який належав окупантам. Генштаб ЗСУ підтвердив, що по установці ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів було завдано удару.

Що таке комплекс С-400

С-400 "Тріумф" — це російський зенітний ракетний комплекс, який може вражати цілі на середній і великій дальності. ЗС РФ активно використовують цей ЗРК під час повномасштабного вторгнення до України.

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