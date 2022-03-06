ППО та двосторонні домовленості могли стримати агресію Путіна та запобігти вторгненню - Подоляк

За його словами, документ можна було укласти з низкою країн, з якими межує Україна.

ППО могли стати оборонною стратегією України у разі, якби закордонні партнери до вторгнення Росії до нашої країни підписали двосторонні договори.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

“Нам можна було запропонувати підписати двосторонні договори? Ми підписуємо документ, який передбачає, що межі акваторії Азовського та частково Чорного моря будуть під дією ППО, наприклад, Туреччини, Польщі чи Румунії. Все це і є тим фактором, який би утримав би Путіна від реактивної реакції”, - розповів Михайло Подоляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: