ППО та озброєння для ЗСУ: Резніков розповів про основні пріоритети на Рамштайні

Напередодні Рамштайну міністр оборони України Олексій Резніков розповів, з якими пропозиціями та цілями Україна їде на зібрання цього клубу.

Він назвав три ключові напрямки, про які говоритимуть.

"Пріоритет номер один – це протиповітряна оборона. Ми вже отримуємо сучасні систем ППО – Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Але нам потрібно їх більше. Нам потрібно захистити кожне місто. Другий напрямок – це підготовка ресурсу та резервів для продовження деокупації наших земель. А для цього потрібне комплексне забезпечення наших сил оборони важкою технікою – танки, бронемашини, гармати, амуніція до гармат та все інше. Наш Генеральний штаб планує різного роду операції і для цього вони чітко знають, чого і скільки їм потрібно. Про це ми будемо говорити з нашими партнерами, щоб вони чітко розуміли, що саме нам потрібно і могли це забезпечити", - сказав міністр.

Зі слів Резнікова, також порушуватиметься питання системності поставок амуніції, а також ремонту і обслуговування техніки.

"Триває війна - ніяке залізо не витримує. Її (війну – ред.) витримують тільки український характер та душа, а залізо – ні. Його треба ремонтувати, обслуговувати. Будемо піднімати питання про виробництво запасних частини та інше. Якщо акумулювати ресурси наших партнерів, а до клубу Рамштайн входить понад 50 країн, то ми з таким ресурсом точно переможемо Російську Федерацію", - зазначив міністр.

Напередодні майбутнього саміту в Рамштайні, який відбудеться 20 січня, міністр оборони України Олексій Рєзніков зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Засідання проведе очільник Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що західним країнам необхідно посилити військову підтримку України для боротьби з військовою агресією Російської Федерації.

"Я дуже сподіваюся, що в Рамштайні … буде великий крок уперед", — сказала фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що в ЄС йде підготовка десятого пакета санкцій проти Російської Федерації. За словами чиновниці, нові обмеження покликані "закрити лазівки".

За даними видання Reuters від 13 лютого, новий пакет санкцій проти Росії може бути підготовлений до перших роковин повномасштабної російсько-української війни — 24 лютого.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що його країна буде постачати танки Leopard до України тільки в коаліції з іншими європейськими країнами.

Росіяни готові до "жесту доброї волі" на Півдні – Резніков

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