ППО України зірвала масований удар Росії: експерт пояснив, чому план Путіна не спрацював

ППО України відбила один із наймасованіших ударів Росії – Саакян / © ТСН

Росія вкотре здійснила один із наймасованіших ракетних ударів по Україні, застосувавши різні типи ракет та дронів. Атака була націлена на енергетичну інфраструктуру, що життєво важлива для міст, і відбулася в період сильних морозів. Проте Кремль не досягнув бажаного ефекту.

Політолог Олег Саакян розповів про це у коментарі «24 Каналу».

За його словами, українська протиповітряна оборона отримала нові можливості, які значно підвищили її ефективність.

«Треба віддати належне українським системам ППО. Вони впоралися не просто добре, а навіть краще, ніж очікувала Росія», — зазначив експерт.

Він додав, що вражає не лише кількість збитих ракет, а й типи цілей, по яких ППО спрацювала ефективніше, ніж раніше.

Масований удар і політичний контекст

За словами Саакяна, атака сталася одразу після заяв Дональда Трампа про домовленість із Путіним утримуватися від обстрілів українських міст протягом тижня. «Це радше політичний жест, ніж реальна домовленість. Москва завжди діятиме з урахуванням власної вигоди», — пояснив експерт.

Також політолог підкреслив, що Росія намагалася використати приїзд прем’єра Нідерландів Марка Рютте до Києва для демонстрації сили.

«Вони хотіли показати, що Україна беззахисна, і використали максимально доступні засоби, включно з усіма типами ракет», — зазначив Саакян.

Переламний момент для ППО

Важливим фактором стала ефективність української ППО по ракетах, які раніше вважалися складними для збиття. За даними Повітряних сил, під час нічного удару Росія застосувала понад 70 ракет, значну частину з них становила балістика. Українські сили збили 38 із них, включно з чотирма «Цирконами» та ракетами Х-32 і Х-22, які раніше були важкими цілями.

«Це може стати переламним моментом, адже Кремлю буде дедалі складніше досягати психологічного та енергетичного ефекту від масованих ударів», — пояснив експерт.

За словами Саакяна, незважаючи на масштабну атаку, Росія не змогла створити очікуваний тиск на Україну.

Нові спроможності української ППО та міжнародний політичний контекст, зокрема приїзд генсека НАТО Марка Рютте, зробили удар менш ефективним.

«Для Кремля це важливий сигнал: навіть у „зручний“ момент їхні плани можуть не спрацювати», — підсумував політолог.

Додамо, що 3 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Києва звернувся до українців з трибуни Верховної Ради. Він закликав народ України до стійкості та запевнив у безпрецедентній підтримці після досягнення миру.

Тим часом внаслідок масованої атаки РФ, зокрема на Київ, відомо про 6 постраждалих. Так, 3 лютого Росія знову атакувала Київ. Зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.