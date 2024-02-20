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ППО збила усі дрони: у Повітряних силах розповіли деталі нічного обстрілу

ППО збила усі дрони: у Повітряних силах розповіли деталі нічного обстрілу

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

Сталося падіння уламків безпілотників.

Протягом минулої ночі російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками, а також двома ракетами. Сили ППО знищили усі 23 запущені БпЛА. Втім, ворог завдав ударів ракетами. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.  

За словами представника ПС, під час роботи сил протиповітряної оборони сталося падіння уламків збитих дронів. Зокрема, в районі, де працювала ППО. Наслідки вже ліквідовано, наголосив Ігнат.

"Спершу на Харківщині з'явились БпЛА. Вочевидь, облетіли підконтрольні Україні території і з Донецької області направились до Харківської. Потім атакували східні і південні області. Силами оборони знищено всі "Шахеди", - додав речник Повітряних сил. 

Окупанти випустили дві зенітні керовані ракети з Бєлгородської області, а ракета Х-31 була протирадіолокаційна.

Нагадаємо, вночі проти 20 лютого окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами. Силами ППО було знищено усі 23 ударні БпЛА. 

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