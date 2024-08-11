ППО збила всі ворожі дрони, які летіли на Київ: що відомо про нічну атаку

Сили ППО збили усі дрони, якими ворог намагався атакувати Київ сьогодні вночі.

Про це повідомили у КМВА.

"Вдруге від початку серпня ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ця ніч - 11.05.2024 - розпочалася із запуску балістичних ракет у напрямку Києва. Як і попередній раз, шість днів тому, повітряні цілі (на кшталт "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя. Силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що минулося без руйнувань, інформація щодо потерпілих відсутня.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок російської атаки загинули чоловік і дитина.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак жорстко відреагував на ворожий удар і заявив, що треба знищити воєнну інфраструктуру РФ.

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