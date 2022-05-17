ППО збиває все більше ракет: у Міноборони розповіли, чи має РФ перевагу в небі

ППО збиває все більше ракет: у Міноборони розповіли, чи має РФ перевагу в небі

Російські військові не мають переваги в небі над Україною.

ППО зараз збиває все більше ракет, які російські окупанти запускають по мирних містах та селах.

Про це 17 травня під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що в Україні і далі зберігається висока загроза ракетних ударів, проте зараз ППО все частіше їх збиває та рятує життя мирних українців.

"Зберігається ймовірність повітряних ударів по всій території України. Якщо до 24 лютого вважалося, що української ППО майже не існує, то зараз констатуємо – ворог немає переваг у повітрі. Саме завдяки роботі ППО. А це сотні тисяч врятованих життів", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 17 травня обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді Львівської області. Також через обстріли пошкоджено приватні будинки, амбулаторію, школу та дитячий садок.

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