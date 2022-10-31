ППО знищила 44 ракети з понад пів сотні, які росіяни запустили по Україні: деталі

Вранці 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України, але українська ППО успішно збила понад 40 ракет РФ.

Про це інформує командування Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram-каналі.

"Збито 44 із пів сотні ракет окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 росіяни випустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область, РФ).

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5!", - додають у командуванні Повітряних Сил.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вранці 31 жовтня відзначив роботу сил ППО у туманній погоді і наголосив, що вони - титани. Садовий закликав підтримувати українську армію грошима.

Своєю чергою, голова ОВА Максим Козицький заявив, що вранці 31 жовтня над Львівщиною збили ворожі ракети.

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