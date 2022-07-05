ППО знищила 9 крилатих ракет окупантів, а ударна авіація – склади боєприпасів та військову техніку

Протягом 5 липня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила 9 крилатих ракет російських військ, а ударна авіація – два склади боєприпасів, два взводні опорні пункти та 20 одиниць ворожої техніки.

Так, 5 липня окупанти завдали по Україні ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

О 4:00 шість із семи ракет було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" у Дніпропетровській області.

Близько 20:00 у бій вступило повітряне командування "Захід" Повітряних сил. Зенітними ракетними підрозділами ПвК було збито ще три крилаті ракети ворога. Їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.

Водночас ударна авіація Повітряних сил продовжила атакувати російських військових на кількох стратегічних напрямках, вражаючи ворожі позиції вогнем з повітря.

Так, 5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

Нагадаємо, за даними радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тис. своїх військових – вбитими та пораненими.

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