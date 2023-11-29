ППО знищила 100% дронів: Ігнат розповів деталі нічної комбінованої атаки ворога

Ігнат підкреслив, що кожен дрон, який запускається по Україні, має запроєктований маршрут та ціль.

Сили протиповітряної оборони (ППО) України під час ворожої атаки 29 листопада збили усі безпілотники.

Про це розповів речник Повітрняних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону вранці середи, 29 листопада.

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"Звичний авіаційний, ми так називаємо, удар безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. Як ви знаєте, усі дрони були знищені. Напрямок теж уже звичний для Сил оборони. Лише міняються маршрути "шахедів" по напрямку до цілі. Більшість дронів було спрямовано на Хмельнниччину. Ми знаємо, що там є військовий аеродром. Противник цю ціль собі облюбував і постійно намагається проникнути за допомогою ударний БПЛА. Вони знищують по дорозі", - повідомив він.

Ігнат наголосив, що ці атаки є типовими для Повітряних сил на відміну від тієї, що була по Києву, де було залучено 75 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 29 листопада, Росія атакувала Україну безпілотниками Shahed та керованими авіаційними ракетами Х-59. Скільки повітряних цілей збила ППО та куди цілив ворог - читайте ТУТ.

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