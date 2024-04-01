Працівнця дитсадка коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ затримала агентку РФ і показала фото

За даними слідства, російська розвідка дистанційно завербували жінку восени 2023 року. Тепер їй "світить" довічне ув’язнення.

Кіберфахівці СБУ затримали працівницю дитсадка-агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Працівники української спецслужби з’ясували, що працівниця місцевого харківського дитсадка у вільний від роботи час допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в місті.

Задля наведення ворожого вогню зловмисниця одержувала від ворога геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Як уточнили в СБУ, перебуваючи поблизу об’єкта, жінка приховано стежила за ним, аби встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки там. Після цього одержані дані ворожа агентка через месенджер передавала своєму російському куратору: писала текстові повідомленням та позначала координати на Google-мапах.

"На підставі агентурного "звіту" окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed", – зазначили в українській спецслужбі.

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Листування працівниці дитсадка в Харкові з ворогом / Фото: СБУ

Листування працівниці дитсадка в Харкові з ворогом / Фото: СБУ

Листування працівниці дитсадка в Харкові з ворогом / Фото: СБУ

Завдяки оперативному реагуванню СБУ поплічницю окупантів вдалося викрити ще на початковому етапі її розвідактивності, а потім – поетапно задокументовати.

Також були проведені комплексні заходи для убезпечення пунктів базування захисників Харкова.

Працівники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні. Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з ворогом.

За даними слідства, російська розвідка дистанційно завербували працівницю дитсадка восени 2023 року. У поле зору загарбників вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до Росії та приєднався до її війська.

Слідчі СБУ повідомили харків’янці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд взяв зловмисницю під варту. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, російські окупанти 31 березня двічі атакували Харків. Зокрема, вдарили КАБами. Внаслідок цього в Шевченківському районі міста є пошкодження та руйнування.

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