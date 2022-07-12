Працівник поліції охорони Полтавщини здавав росіянам дані про евакуацію українців і успіхи ЗСУ

Поліцейський з Полтавщини листувався з російським Міноборони й здавав інформацію про ЗСУ та евакуацію мирного населення.

Житель Полтавщини, який є уродженцем тимчасово окупованої Ялти, поширював кремлівську пропаганду через Telegram, а також "здав" окупантам напрямки евакуації мирного населення і факт знешкодження військової техніки ЗСУ. Нині зрадник перебуває під вартою за визнання нападу Росії на Україну правомірним.

Про це свідчить ухвала Октябрського районного суду Полтави.

Відомо, що зрадник 17 березня повідомив росіянам у Telegram про напрямки евакуації мирних людей і розповів офіційному представнику Міноборони РФ про знищення українською армією військової техніки ворога.

За кілька днів житель Полтавщини надіслав повідомлення тому ж таки представнику Міноборони РФ, у якому виправдав та визнав правомірною збройну агресію Кремля проти України. Уже за тиждень поплічник окупантів надіслав картинку, у якій підтримав військове знищення України.

Його затримали за підозрою у поширенні комуністичної символіки. Чоловіка взяли під варту за зв`язки на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областях серед працівників самопроголошених фейкових "правоохоронних органів".

До слова, від 2018 року зрадник працював охоронцем першого розряду команди воєнізованої охорони №1 батальйону Управління поліції охорони.

Нагадаємо, на Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища.

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