Працівники ТЦК зупинили на пробіжці депутата Верховної Ради: чим це закінчилося

До депутата ВР Георгія Мазураша під час ранкової пробіжки підійшли працівники ТЦК. Поспілкувалися, подискутували та розійшлися.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, працівники ТЦК, ймовірно, не знали про його статус та запитали, чи можуть дізнатися його повний вік та подивитися на документи.

“На моє сприйняття, нормальні, адекватні. Вони, звісно, не знали про мій статус. Але старший групи (так розумію) привітався і ввічливо поцікавився, чи можемо поспілкуватися. В той момент я навіть подумав, що, можливо, навпаки, впізнали та хочуть обговорити якісь законодавчі моменти (деякі пропозиції від ТЦК я врахував під час підготовки одного із законопроєктів). Але теж ні - запитали, скільки повних років і чи можна подивитися мої документи на предмет військово-облікових даних”, - розповідає народний депутат.

Він додав, що пояснив представникам ТЦК, що на пробіжці не має з собою документів та що не “підлягає” мобілізації.

“І що мені шкода, що їм доводиться таким займатися, в сенсі своєрідним “полюванням на людей”, замість того, щоби працювати з тими, які реально можуть бути корисними в армії. І в цій роботі я готовий допомагати, про що навіть письмово звертався “куди треба”. Але “там” інші пріоритети. Встиг сказати й про те, що знайомі Воїни з передової просять посприяти, щоби ТЦКашників одягнули в іншу форму, щоби громадяни не “шугались” людей у військовій формі та не дивились косо на них, а оцінюючи з тими прикладами шкідництва з боку представників ТЦК. Тезу щодо перспектив зміни форми ТЦКашниками зустріли без особливого ентузіазму”, - підкреслив Мазураш.

На його думку, ця група - не мала на меті когось “пакувати” та “заганяти погрозами та примусом”.

“А звернутися ввічливо з такими питаннями до людини, яка щойно завершила біг, в принципі, можна. Раптом це був би саме той один той, який ось-ось збирався піти в ТЦК, а тут раз - і попит і пропозиція зійшлись. Ймовірність дуже мала, але, як кажуть у Чернівцях, “а що спитати не можна?” - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, що майже два десятки депутатів в українському парламенті хочуть скласти мандат.

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