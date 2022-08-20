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Працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи

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Працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи

В "Енергоатомі" заявили, що звільнять працівників Запорізької атомної електростанції, які взяли участь у записі пропагандистських відео.

Деякі працівники Запорізької АЕС знялись у пропагандистських відео окупантів, в яких на камеру ЗМП РФ розповідали про начебто обстріл станції українськими військовими.  

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

В компанії вчергове наголосили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. 

"Поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, від наступного понеділка переходять в категорію "НЕ діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія може готувати теракт на Запорізькій АЕС.

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