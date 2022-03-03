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"Працювала авіація": опубліковано наслідки зруйнуваного мирного села у Харківській області (фото, відео)

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© Труха
© Труха
© Труха
© Труха
© Труха

Авіація ворога б'є по мирному населенню.

Російські війська у ніч проти 3 березня обстріляли село Яківлівка під Мерефою, Харківська область. Після бомбардування вщент знищено 35 житлових будинків.

Про це повідомляє "Суспільне", а також наслідки руйнувань публікують у спільнотах в Telegram.

Щонайменше 35 приватних будинків пошкоджені внаслідок нічного авіанальоту на Яковлівку Мереф'янської громади, зазначають журналісти "Суспільного".

"Харківська область, селище Яківлівка. Обстріли. Є руйнування. Постраждали школа, сільська рада, працювала авіація, люди сидять у підвалах", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Мереф'янській громаді повідомили, що у селі Яковлівка авіація ворога вдарила по мирному населенню.

"Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - додали в Мереф'янській громаді.

У селі Харківської області понад 35 житлових будинків перетворили на руїни

У селі Харківської області понад 35 житлових будинків перетворили на руїни

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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