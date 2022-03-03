"Працювала авіація": опубліковано наслідки зруйнуваного мирного села у Харківській області (фото, відео)

Авіація ворога б'є по мирному населенню.

Російські війська у ніч проти 3 березня обстріляли село Яківлівка під Мерефою, Харківська область. Після бомбардування вщент знищено 35 житлових будинків.

Про це повідомляє "Суспільне", а також наслідки руйнувань публікують у спільнотах в Telegram.

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Щонайменше 35 приватних будинків пошкоджені внаслідок нічного авіанальоту на Яковлівку Мереф'янської громади, зазначають журналісти "Суспільного".

"Харківська область, селище Яківлівка. Обстріли. Є руйнування. Постраждали школа, сільська рада, працювала авіація, люди сидять у підвалах", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Мереф'янській громаді повідомили, що у селі Яковлівка авіація ворога вдарила по мирному населенню.

"Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - додали в Мереф'янській громаді.