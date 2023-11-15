Працювала на РФ за 20 тисяч грн: в Україні засудили зрадників, які проводили "референдуми"

​​За матеріалами СБУ тюремні вироки отримали ще три колаборанти з Харківщини та Херсонщини.

В Україні до шести років ув'язнення засудили ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами після захоплення частини Харківської та Херсонської областей. Колаборантів – двох чоловіків та жінку, призначили до окупаційних адміністрацій. Там вони "зливали" місця перебування учасників руху опору, брали участь у розграбуванні майна місцевих жителів та проводили незаконні референдуми.

Про це повідомляє СБУ.

Так, один із засуджених очолив загарбницький орган на території Кіндрашівської сільської громади, а інший – став "помічником" гауляйтера Чугуївського району на Харківщині.

Зрадники сприяли агресору у поширенні кремлівського режиму та придушенні спротиву окупантам у прикордонних районах області.

Для цього показували окупантам адреси проживання учасників АТО та сімей українських захисників.

Також "водили" загарбників по приватних домоволодіннях, з яких люди виїхали на підконтрольну Україні територію. А потім окупанти разом зі своїми поплічниками розграбовували ці помешкання. Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали обох зловмисників під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Бериславського району на Херсонщині. Після його захоплення жінка увійшла до окупаційного "виборчкому РФ" у селі Дудчани.

Жінка здійснювала подворові обходи приватних осель та закликала односельчан "голосувати за приєднання" регіону до складу РФ.Колаборантка також брала "виборчу урну" для фейкових бюлетенів.

Зловмисницю супроводжували озброєні окупанти, які погрожували людям ув’язненням у разі відмови брати участь у незаконному голосуванні.

За співпрацю з агресором вона отримала "одноразову" грошову винагороду у розмірі 50 тис. російських рублів (близько 20 000 гривень).

СБУ затримала ворожу поплічницю після деокупації правобережної Херсонщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їм до 6 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ спіймала доцента-корегувальника ударів по Харкову (фото і скрини листування).

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