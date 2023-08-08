Працювали на ФСБ та "вагнерівців": СБУ викрила жіночу агентурну мережу

Служба безпеки України викрила агентурна мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та "вагнерівців".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що група складалася винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію РФ проти України. Зокрема, зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію «Вагнер».

За наказом окупантів вони збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

"Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову", - йдеться у повідомленні.

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Щоб зібрати розвідувальну інформацію, фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.



"Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів", - розповіли в СБУ.



З'ясувалося, що усі четверо жінок є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агентурну мережу, яка працювала на ФСБ на Донеччині

СБУ затримала агентурну мережу, яка працювала на ФСБ на Донеччині

Раніше суд засудив до 5 років позбавлення волі очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, митрополита Іонафана (світське ім'я – Анатолій Єлецьких). Він закликав вірян захоплювати владу та відкрито підтримував російських окупантів.

Крім того, СБУ затримала російську інформаторку, жительку Очакова, яка збирала розвідувальні дані, аби Росія завдала повітряного удару по Миколаївщині під час візиту Володимира Зеленського.

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