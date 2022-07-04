Працювали на полі: на Херсонщині люди підірвались на російському снаряді, є загиблий

Працювали на полі: на Херсонщині люди підірвались на російському снаряді, є загиблий

У селі Заградівка Бериславського району Херсонської області двоє людей підірвались на російському реактивному снаряді.

Один чоловік загинув на місці трагедії, іншого госпіталізували.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"В Заградівці двоє місцевих мешканців під час польових робіт підірвались на касеті від ворожого реактивного снаряду. Один загинув на місці, другого з чисельними осколковими пораненнями доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни обстрілювали Широківську громаду на Миколаївщині. Постраждалих та руйнувань немає.

"А після влучань на території Куцурубської, Первомайської, Воскресенської громад є пошкоджені і зруйновані будівлі, але без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також 4 липня на світанку з реактивних систем залпового вогню "Смерч" росіяни обстріляли Нововоронцовку та Високопільську громаду Херсонщини, а також Висунськ на Миколаївщині. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури та сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували інформацію, що українські військові підійшли до Херсона.

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