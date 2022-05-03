Працювали за їжу: на Дніпропетровщіні затримали банду, яка організувала торгівлю людьми

В Дніпропетровській області правоохоронці затримали чотирьох місцевих мешканців, які викрадали людей та перевозили їх до фермерських господарств для трудового рабства.
Стражи порядку вивільнили 60 осіб.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, торгівлю людьми організували двоє осіб, у яких були двоє виконавців. Підозрювані розшукували безхатченків, вербували їх та залучали до примусової праці на власних господарчих об'єктах на території Петриківського та Магдалинівського районів.
“Двоє співучасників відвідували найпоширеніші місця перебування безпритульних – вокзали й базари в різних обласних центрах, доводили людей до стану алкогольного сп’яніння та доправляли до сільськогосподарських угідь. Там люди працювали фактично за їжу, не мали нормальних умов життя та роботи”, - розповіли в пресслужбі Нацаполіції області.
За даним фактом підозрюваним вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею о “торгівлі людьми”. Трьом чоловікам та жінці загрожує до 15 років в’язниці.
Нагадаємо, що російські окупанти відкрили мінометний вогонь по території Глухівської громади.
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