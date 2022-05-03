Працювали за їжу: на Дніпропетровщіні затримали банду, яка організувала торгівлю людьми

Працювали за їжу: на Дніпропетровщіні затримали банду, яка організувала торгівлю людьми

В Дніпропетровській області правоохоронці затримали чотирьох місцевих мешканців, які викрадали людей та перевозили їх до фермерських господарств для трудового рабства.

Стражи порядку вивільнили 60 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, торгівлю людьми організували двоє осіб, у яких були двоє виконавців. Підозрювані розшукували безхатченків, вербували їх та залучали до примусової праці на власних господарчих об'єктах на території Петриківського та Магдалинівського районів.

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“Двоє співучасників відвідували найпоширеніші місця перебування безпритульних – вокзали й базари в різних обласних центрах, доводили людей до стану алкогольного сп’яніння та доправляли до сільськогосподарських угідь. Там люди працювали фактично за їжу, не мали нормальних умов життя та роботи”, - розповіли в пресслужбі Нацаполіції області.

За даним фактом підозрюваним вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею о “торгівлі людьми”. Трьом чоловікам та жінці загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що російські окупанти відкрили мінометний вогонь по території Глухівської громади.

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