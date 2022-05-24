"Працюватимуть протягом життя багатьох поколінь наших українців": Зеленський - про гарантії безпеки України

"Працюватимуть протягом життя багатьох поколінь наших українців": Зеленський - про гарантії безпеки України

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що після завершення війни Україна має отримати такий формат гарантій, який справді працюватиме.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак спільно з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 24 травня.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та ексгенсекретарем НАТО Расмуссеном. До складу групи увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки й оборони, дипломатії. Їхнє завдання – виробити такий формат гарантій, який справді працюватиме. Причому працюватиме не кілька місяців чи років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців", - зазначив він.

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Нагадаємо, що військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто боятися замаху на життя.