Працював на окупантів: СБУ затримала херсонського депутата від забороненої партії "ОПЗЖ"

В Україні правоохоронці затримали депутата Херсонського осередку “ОПЗЖ”. Чоловік працював на російських окупантів під час окупації регіону.

СБУ затримала депутата Херсонського осередку “ОПЗЖ”, який перейшов на бік окупантів та працював на них у період окупації регіону.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, правоохоронці затримали на деокупованій території Херсонщині місцевого депутата від забороненої в Україні партії “ОПЗЖ”. Під час окупації регіону він перейшов на бік росіян та зайняв керівну посаду в окупаційному “міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ”.

“Там він працював у відділі “боротьби з економічними злочинами”, який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет рф. Наразі його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (“Колабораційна діяльність”). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

Деокупація Херсонщини - що відомо

Після деокупації Херсона, в який нещодавно приїзджав президент Володимир Зеленський, та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Зараз там працюють вибухотехніки та сапери.

Перед виходом з Херсону російські окупанти замінували будівлю поліції. У приміщенні була така величезна кількість вибухівки, що розмінувати її було просто неможливо, тому довелося підірвати.

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