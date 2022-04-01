Працював на окупантів: у Рівненській області диверсанта відправили на 13 років за ґрати

Працював на окупантів: у Рівненській області диверсанта відправили на 13 років за ґрати

Чоловік збирав і передавав детальну інформацію ФСБ РФ.

У Рівненській області до 13 років позбавлення волі засудили диверсанта з Одещини, який працював на ФСБ Росії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, житель Одещини у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт і вийшов на зв'язок з людиною, яка відрекомендувалася працівником ФСБ Росії. Пізніше він збирав і передавав детальну інформацію про один із військових об'єктів на території Одеської області.

Крім того, чоловік у вересні 2020 року за завданням свого куратора намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури “Рівнеоблводоканалу” внаслідок дистанційного підриву. На місці злочину його затримали співробітники Управління СБУ в Рівненській області.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 КК України). Гощанський районний суд засудив чоловіка до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.

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