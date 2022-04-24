"Працює авіація противника, дальня авіація, стратегічні бомбардувальники": Арестович розповів, яка ситуація в Маріуполі

"Працює авіація противника, дальня авіація, стратегічні бомбардувальники": Арестович розповів, яка ситуація в Маріуполі

У Маріуполі ситуація залишається складною.

Противник попри заяви військово-політичного керівництва продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони українських військ на заводі Азовсталь.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Дуже складною ситуація залишається в місті Маріуполь, де противник попри заяви їх вищого військово-політичного керівництва Росії на рівні президента і міністра оборони РФ продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони наших військ на заводі Азовсталь. Зранку там працює авіація противника, дальня авіація, стратегічні бомбардувальники, артилерія противника”, - розповів Олексій Арестович.

Він також додав, що ворог зосереджує наземні сили для того, щоб просуватися вперед, поки наші військові в неймовірно складній обстановці тримають оборону.

Нагадую, ощ наші війська захищають там і цивільних людей, яких понад 100 — літніх і малих дітей, які перебувають в укріпленнях під захистом наших сил на заводі Азовсталь”, - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, що з Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону.

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