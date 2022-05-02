Працює "Байрактар": українські військові знищили два російські катери типу "Раптор" (відео)

Українські військові біля острова Зміїний на світанку 2 травня знищили два російські катери типу "Раптор".
Удар по ним здійснив безпілотник "Байрактар".
Про це 2 травня повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Байрактар. Разом до Перемоги!", - написав він та оприлюднив відповідне відео.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Арестович розповів, що буде після 2-3 тижнів боїв на Донбасі
- Загинули три покоління жінок: нові деталі ракетного удару по Одесі, який забрав життя немовляти, його мами і бабусі
- "Я даю 99%, що провалиться": Арестович розповів про наступ російських військ на Донбасі та Півдні