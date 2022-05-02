Працює "Байрактар": українські військові знищили два російські катери типу "Раптор" (відео)

Українські військові біля острова Зміїний на світанку 2 травня знищили два російські катери типу "Раптор".

Удар по ним здійснив безпілотник "Байрактар".

Про це 2 травня повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Байрактар. Разом до Перемоги!", - написав він та оприлюднив відповідне відео.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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