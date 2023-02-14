"Працює м'ясорубка": Пригожин визнав, що взяти Бахмут не вдасться (аудіозвернення)

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що окупанти не зможуть взяти Бахмут, а про те, щоби оточити ЗСУ, навіть не йдеться. Наразі, на околицях Бахмута точаться важкі бої.

"Бахмут завтра не буде взятий, тому що триває важкий опір і перемелювання, працює "м'ясорубка", - заявив Пригожин журналістами.

Українські бійці активізуються на всіх напрямках. Позиції поповнюють нові і нові резерви.

"Щодня 300-500 нових бійців підходять до Бахмута на усіх напрямках. Вогонь артилерії посилюється кожного дня. Наразі на півночі тривають важкі бої. Ніяких передумов для оточення противника (ЗСУ - ред.) у північних районах немає. Штурмуються будинок за будинком, квадратний метр за квадратним метром. Йде важка бойова робота. Звідки беруться розповіді про якесь оточення і ще про щось - взагалі не зрозуміло", - каже Пригожин.

Всім, хто поширює подібні чутки, Пригожин пропонує взяти в руки зброю і відправитися вперед на захоплення Бахмута.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ наразі напряму вербує в'язнів на війну в Україну, чим раніше займався ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Додамо, що у ЗСУ доповідають, що ситуація у Бахмуті контрольована. Ворог намагається атакувати, проте безуспішно.

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