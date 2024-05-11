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Працює Міжнародний легіон: ГУР показало операцію евакуації військового з "червоної" зони

Працює Міжнародний легіон: ГУР показало операцію евакуації військового з "червоної" зони

Боєць Міжнародного легіону ГУР / Фото: скриншот

Розвідка України показала роботу бійців Міжнародного легіону.

Головне управління розвідки показало кадри з фронту – як військові Міжнародного легіону ГУР евакуювали пораненого військового з "червоної" зони.  

Відео опублікувала пресслужба ГУР.

На камерах воїнів Міжнародного легіону ГУР МО України можна побачити епізоди евакуаційної операції, яка відбулась у квітні 2024 року на одному з напрямків фронту. 

"Жодного сумніву, коли йдеться про бойового побратима і честь підрозділу – лише професіоналізм, злагодженість дій та сила духу", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, командир "Кракена" розповів, чи готовий Харків до відбиття наступу окупантів.

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